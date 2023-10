MotoGP | Gp Australia, Quartararo: “Puntare ancora al podio? Difficile, ma ci proveremo”

MotoGP GP Australia Phillip Island 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo arriva a Phillip Island dopo l’ottimo podio ottenuto nel Gran Premio d’Indonesia e proverà a ripetersi.

“El Diablo” è salito sul podio in due delle ultime tre gare. Il suo terzo posto al Mandalika International Circuit domenica scorsa gli ha dato una spinta in più per spingere ancora questo fine settimana sulla pista australiana.

Il #20 della Yamaha ha corso con una MotoGP solo due volte nella terra dei canguri, nel 2019 e nel 2022, ma non ha visto il traguardo in nessuna delle due gare, ma è determinato a dare una svolta.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Il podio sulla pista Mandalika è stato fantastico. È stata una bella spinta anche per la squadra, ma ora iniziamo un nuovo fine settimana. Ottenere un podio sarà più difficile. Phillip Island è una pista in cui è necessario preservare la gomma. Sarà difficile, ma ci proveremo comunque! Penso che sia importante affrontare la situazione gara per gara. Nelle ultime tre gare abbiamo ottenuto due podi, quindi penso che possiamo essere contenti di come sono andate le cose ultimamente, e questo ci dà una spinta mentre ci prepariamo per il futuro.”