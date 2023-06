MotoGP | Gp Assen Sprint Race, Aleix Espargarò: “Zarco è andato oltre”

MotoGP Gp Assen Olanda Aprilia Racing – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in quarta posizione.

Partito dalla seconda fila, il pilota spagnolo è rimasto coinvolto in diverse battaglie a centro gruppo, ma dopo essersi tolto dal traffico è riuscito a mostrare un ottimo ritmo.

Dichiarazione Aleix Espargarò Gp Assen Sprint Race MotoGP 2023

“Sappiamo come sono le Sprint Race, nei primi giri devi avere fortuna. Zarco è andato oltre. Sono contento però di aver chiuso il gap con i primi in rimonta. Avevo un buon ritmo. Avevo la pressione alta all’anteriore e non ho potuto lottare per il podio nel finale. Rispetto all’anno scorso abbiamo perso stabilità, questa è una cosa che non avevamo l’anno scorso. Vediamo se domani possiamo migliorare qualchecosa. Quando freni forte e carichi va bene, ma quando non trasferisci il carico la moto è nervosa. Stiamo lavorando e stiamo capendo come muovere il peso per trovare la stabilità giusta.”