MotoGP | GP Assen: le scelte Michelin per il GP d’Olanda

GP Olanda Assen MotoGP 2023 – Terza tappa consecutiva per i piloti della MotoGP, ottava della stagione, si corre ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, ultima gara prima della pausa estiva.

Situato nel nord del Paese, vicino alle spiagge del Mare del Nord, il circuito di Assen è una sede storica per gli sport motoristici, dove il Dutch TT ha avuto inizio sulle strade pubbliche nel 1925, prima della costruzione del TT Circuit Assen nel 1955. Il Campionato del Mondo di Motociclismo si tiene lì ogni anno dal suo inizio nel 1949 (l’unica eccezione è stata nel 2020 a causa della pandemia).

Con una lunghezza di 4,542 km, il circuito ha 18 curve, di cui 12 a destra e 6 a sinistra. Sebbene più lento del Mugello, dove le moto della MotoGP hanno sfiorato i 370 km/h due settimane fa, Assen è soprannominata la “Cattedrale della Velocità”. Tuttavia, è la sequenza di curve molto veloci che le è valso questo soprannome.

Lo scorso anno sono stati stabiliti tre nuovi record: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ha battuto il record assoluto del giro del circuito con un tempo di 1’31.504s. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ha stabilito il record del giro più veloce in gara con un tempo di 1’32.500s e il Gran Premio è stato completato nel tempo record mai registrato qui, 40 minuti e 25 secondi e 205 millisecondi (velocità media di 175.297 km/h), quasi 10 secondi più veloce rispetto al 2021.

Al posteriore i piloti avranno a disposizione pneumatici asimmetrici con mescole soft e medie. All’anteriore saranno invece simmetrici con mescola hard oltre alle consuete soft e medie. Non si tratta di una nuova costruzione ma di una nuova mescola che abbiamo iniziato a sviluppare nel 2022.

In caso di pioggia Michelin Power Rain con mescole soft e medium sia per l’anteriore che per il posteriore, con i posteriori asimmetrici.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Olanda Assen MotoGP 2023

“Così come in Germania il meteo è molto difficile da prevedere perché cambia spesso. Essendo situata più a nord e vicino al mare, ci possono essere variazioni di temperatura, possibili precipitazioni e certamente vento. Tuttavia, queste condizioni non ostacoleranno le prestazioni delle gomme Michelin. Dato che la pista è stata rifatta nel 2020, Michelin ha dovuto ricominciare da zero per aggiornare i propri dati, ma quest’anno, grazie ai dati raccolti dalla stagione precedente, siamo stati in grado di preparare la fornitura di pneumatici e determinare i migliori tipi di mescole. Al posteriore i piloti avranno a disposizione pneumatici asimmetrici con mescole soft e medie. All’anteriore saranno invece simmetrici con mescola hard oltre alle consuete soft e medie. Non si tratta di una nuova costruzione ma di una nuova mescola che abbiamo iniziato a sviluppare nel 2022 e che abbiamo convalidato durante i test di Sepang (Malesia) e Portimao (Portogallo). Questa mescola ha già dimostrato le sue qualità in questa stagione nel Gran Premio Michelin de la República Argentina e al Red Bull Grand Prix delle Americhe, e siamo sicuri che sarà un’ottima opzione per il circuito di Assen.”

