Moto3 | Gp Assen FP1: Masia davanti a Nepa e Fenati

Moto3 Gp Olanda Assen Prove Libere 1 – Jaume Masia è stato il più veloce delle prime prove libere del Gran Premio d’Olanda classe Moto3, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma ad Assen.

Il pilota del Team Leopard ha portato la sua Honda in vetta con il crono di 1:41.667, andando a precedere i nostri Stefano Nepa (KTM MTA) e Romano Fenati, staccati rispettivamente di 0.262s e 0.376s.

Xavier Artigas in sella alla CFMoto del PruestelGP è quarto, davanti alla Honda del Team SIC58 Squadra Corse del nostro Riccardo Rossi e alla KTM del Team MT Helmets – MSI di Diogo Moreira.

Chiudono la Top Ten Ayumu Sasaki con l’Husqvarna del Team Intact GP, il nostro Andrea Migno con la KTM del Team CIP, David Munoz con la KTM del Team BOE e Joel Kelso, con la seconda CFMoto del PruestelGP.

In Q2 provvisoria anche Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo), Matteo Bertelle (Honda Snipers), il vincitore del Sachsenring Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo) e Adrian Fernandez (Honda Leopard). Ventunesimo tempo per il rookie Filippo Farioli (KTM Tech 3).

Da segnalare l’incidente tra Deniz Oncu e Ryusei Yamanaka avvenuto ad inizio sessione nella corsia dei box. Il pilota giapponese del Team Aspar ha tamponato il turco del Team Red Bull Ajo che aveva frenato, molto probabilmente per scaldare i freni. Nessuna conseguenza per loro ma danni alle moto che poi però sono scese in pista.

