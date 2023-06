MotoGP | GP Assen 2023: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Carissimi amici di MotoGrandPrix, siamo in attesa di ascoltare le dichiarazioni dei piloti nella conferenza stampa del Gran Premio d’Olanda che si terrà oggi pomeriggio alle 17:00.

La conferenza stampa sarà divisa in due parti. Nella prima parteciperanno: Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Nella seconda parte, ci saranno: Johann Zarco, Marc Marquez e Jack Miller.

Questo weekend Iker Lecuona sostituirà Joan Mir nel team Repsol Honda Team mentre Stefan Bradl, sostituirà Alex Rins nel team LCR Honda.

Inizia in salita il weekend olandese per Fabio Quartararo che è caduto mentre stava facendo jogging, riportando una frattura all’alluce.

17:44 E’ il turno di Marc Marquez: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro con il mio team medico, la caviglia era uno dei problemi più grandi perché l’infiammazione era forte e penso che non sarà un grosso problema. Il pollice è rotto ma solo nell’ultimo pezzo e poi ho un problema alla costola e mi dà fastidio ma vedremo dopo le FP1. E’ stato un weekend difficile, se spingi e cadi lo accetti ma la caduta nel Warm Up, è stata inattesa. Se vengo qui nonostante gli infortuni è perché il mio impegno con Honda è al massimo, sono qui per raccogliere informazioni per il futuro. Dopo cinque cadute non sono pronto per tornare a spingere”

17:39 La parola passa a Jack Miller: “Sono ottimista, la moto sta funzionando molto bene, dobbiamo ottimizzare delle cose ma ci stiamo arrivando. Ho fiducia che la moto possa andare bene qui. Abbiamo sofferto abbastanza nelle curve veloci al Mugello ma al Sachsenring siamo riusciti a lavorare sui nostri punti deboli. Non sono riuscito a trovare quello che volevo ma siamo partiti da zero e abbiamo lavorato per trovare la stabilità. Acosta in MotoGP? E’ pronto, mi piace vedere che ha fiducia in se stesso ed è quello che bisogna fare a quell’età, ci piacerebbe averlo in una delle nostre moto”

17:36 Inizia a parlare Johann Zarco: “Credo che sia il miglior momento per me per come mi sento sulla moto. Le cose cominciano ad essere sotto controllo. E’ stato fantastico ottenere tre podi di fila, le cose stanno migliorando ogni volta che salgo in sella e penso di poter ancora migliorare. Jorge è il primo avversario, è il punto di riferimento. Dobbiamo concentrarci su ogni gara per fare il massimo, io e Jorge siamo diversi ma condividiamo i momenti con il team. La Ducati può essere veloce ovunque e con otto piloti abbiamo tanti riferimenti nel caso in cui ci perdiamo. Dobbiamo trovare la strada giusta per ripeterci”

17:13 Pare che dopo la pausa estiva cambierà il format delle libere. Ecco le impressioni dei piloti:

Bagnaia: “Non mi piace fare il time attack già nelle FP1, pensi troppo alla TOP 10 e bisogna alleviare la pressione su quella sessione per concentrarci sulla gara”

Martin: “Rischiamo troppo al mattino con la pista che non è pronta”

Bezzecchi: “Per me dovrebbe restare così”

17:11 La parola passa a Marco Bezzecchi: “E’ un circuito che adoro, ci sono tanti ricordi belli come il primo podio in MotoGP ma sono che devo stare concentrato per il weekend. E’ una pista che si addice al mio stile di guida piuttosto bene e non vedo l’ora di salire sulla moto. Sto cercando di mantenere la concentrazione, nella prima parte del campionato tutto può cambiare rapidamente. Al Mugello sono andato bene nella Sprint ma non in gara, con questo format è importante partire al livello migliore restando costante. Non è semplice ma il team mi sta dando molta fiducia”

17:08 E’ il turno di Jorge Martin: “Mi sono goduto i giorni dopo la vittoria ed è un peccato che ci sia già un’altra gara perché non ho potuto festeggiare molto. Spero di poter lottare ancora per il podio con la stessa costanza delle ultime quattro gare. Ho chiesto la carena della moto del Sachsenring ma non so perché non ce lo permettono! Spero che siano di parola. Ricordo la prima vittoria di Pecco ad Assen, questa pista mi piace ma l’anno scorso ha iniziato a piovere e ho perso fiducia. Mercato? Sono contento dove sono, non vedo perché dovrei cambiare”

17:05 Il primo a parlare è Bagnaia: “Questo weekend è speciale, è uno dei miei preferiti perché adoro il tracciato. Sono sicuro che la moto si adatterà bene a questa pista, la nuova moto va alla grande quindi siamo pronti. Quando sono arrivato nel Motomondiale, dicevo sempre che avevo un profondo rispetto per questa pista e qui ho ottenuto la prima vittoria in carriera. Per noi sarà importante ripeterci anche quest’anno e iniziare poi la pausa estiva. Sia Martin che Bezzecchi sono competitivi qui, sono sulla lista per giocarsi la gara, mi piacerebbe un’altra battaglia come quella del Sachsenring ma con un risultato diverso”

17:00 Inizia la conferenza stampa con Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin

