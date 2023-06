MotoGP | Puig non esclude il divorzio Marquez-Honda [VIDEO]

MotoGP Honda Puig Marquez – Continua a tenere banco l’argomento Marc Marquez ad Assen, teatro del settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo la notizia dello stop dello spagnolo tra sabato e domenica, a causa del riacutizzarsi degli infortuni patiti già al Sachsenring una settimana fa, Alberto Puig ha indetto una conferenza stampa in Olanda, analizzando per filo e per segno la situazione che sta coinvolgendo il pilota spagnolo – sempre più infastidito dalla mancanza di competitività della RCV – e il marchio giapponese.

Proprio in tal senso, intercettato da Antonio Boselli di Sky Sport MotoGP HD, il manager ha risposto alle tante domande inerenti al futuro dell’otto volte Campione del Mondo, precisando come Honda – purché vogliosa di continuare la propria avventura con Marc – non sia disposta a trattenere un pilota che non vuole più scommettere sul progetto. Parole forti, inattese, e che certamente danno eco alle tante voci di mercato circolate nell’ultimo periodo, l’ultima inerente a un possibile interesse di KTM per l’immediato futuro.

Infine, Puig ha rimarcato l’impegno di Honda nel motomondiale, precisando come ogni singolo membro in fabbrica stia dando il massimo per garantire ai piloti, oltre che alle squadre satellite, una moto “sicura” e pronta a giocarsi le posizioni di vertice della classifica, un pò come avveniva fino a qualche stagione fa.