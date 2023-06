MotoGP | Gp Assen Gara: Bagnaia torna alla vittoria, Bezzecchi è secondo

MotoGP Gp Olanda Assen Gara – Pecco Bagnaia lo aveva detto ieri, era stufo di fare secondi posti e oggi è tornato alla vittoria in quel di Assen, pista che ha anche tatuata sul braccio e teatro dell’ottava tappa della MotoGP 2023, il Gran Premio d’Olanda.

Il Campione in carica della Ducati ha preso il comando della gara nel corso del secondo giro, superando Brad Binder su KTM, non lo ha poi più lasciato, tagliando il traguardo in testa con oltre un secondo di vantaggio sulla concorrenza.

Per Bagnaia 15esima vittoria in MotoGP, 25esima in carriera e 25esimo podio, 47esimo in carriera.

A giocarsi il podio il vincitore della Sprint Race Marco Bezzecchi su Ducati del Mooney VR46 Racing Team, Brad Binder su KTM e Aleix Espargarò su Aprilia. Alla fine a spuntarla per la seconda posizione è stato Bezzecchi, mentre Binder così come ieri pur arrivando terzo, perde il podio per aver ecceduto i limiti della pista, sul terzo gradino del podio sale quindi Aleix Espargarò, che ha corso con un’ala (la destra, ndr) penzolante dopo un contatto avvenuto in partenza.

Il vincitore del Sachsenring Jorge Martin ha chiuso quinto, portando la Ducati Pramac davanti a quella del Team Gresini di Alex Marquez e a quella del Mooney VR46 Racing Team Luca Marini. In Top Ten anche la Honda del Team LCR di Takaaki Nakagami, la Yamaha di Franco Morbidelli e la KTM del Team GASGAS di Augusto Fernandez.

A punti anche il tester Aprilia Lorenzo Savadori, Raul Fernandez su Aprilia RS-GP del Team RNF, il tester Honda Stefan Bradl, che ha corso al posto dell’infortunato Alex Rins e il tester KTM Jonas Folger, in pista al posto dell’infortunato Pol Espargarò.

Tante le cadute ad iniziare da Jack Miller, caduto nel corso del primo giro. Successivamente a terra Fabio Quartararo e Johann Zarco, con il francese della Yamaha che perdendo l’avantreno della sua M1 ha coinvolto il connazionale del Team Pramac, Maverick Vinales, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

Nella classifica iridata Bagnaia allunga, portandosi a 194 punti contro i 159 di Jorge Martin e i 158 di Marco Bezzecchi.

Ricordiamo l’assenza di Marc Marquez, che dopo il GP di Germania ha saltato anche questa gara per i postumi delle cadute del Sachsenring.

5/5 - (5 votes)