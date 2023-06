MotoGP | Gp Assen, Bagnaia: “Gara molto dura per le gomme”

MotoGP GP Olanda Assen Ducati – Francesco Bagnaia è tornato alla vittoria che gli mancava dal Mugello e lo ha fatto in uno dei suoi circuiti preferiti, quello di Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023.

Per Bagnaia che ieri nella Sprint Race era arrivato secondo, si tratta della quarta vittoria della stagione, 15esima in MotoGP, 25esima in carriera e 25esimo podio, 47esimo in carriera.

Una volta preso il comando della gara nel corso del secondo giro, non lo ha più lasciato sin sotto la bandiera a scacchi. Ecco cosa ha detto il #1 della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia GP Olanda Assen MotoGP 2023

“Bello, è stata una gara tosta, lenta per le condizioni ma molto tosta per le gomme. Abbiamo fatto una modifica importante stamattina, questa moto in certe situazioni ha bisogno di un setting diverso dalla 2022, era già accaduto a Jerez e al Sachsenring. La gara è stata molto critica per le gomme, scivolavano tanto e siamo stati più lenti rispetto alla scorsa stagione. Nessuno si aspettava questo caldo, neanche la Michelin, tutti hanno sofferto il grip e il ritmo come detto è stato più lento.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race VS Gara “lunga” GP Olanda Assen MotoGP 2023

“La Sprint Race è una gara dove si deve dare tutto dal primo all’ultimo giro, al Mugello l’ho vinta, ma preferisco la gara della domenica. Gestire è più tra le mie ‘corde’ nella Sprint a volte si prendono troppi rischi.”

