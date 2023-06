MotoGP | Gp Assen, Marc Marquez: “E’ il momento più difficile della mia carriera”

GP Olanda Assen MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha parlato dopo la decisione di non partecipare al Gran Premio d’Olanda, ottava tappa della MotoGP 2023 in programma ad Assen.

Il pilota della Honda ha specificato che dopo la Sprint Race di ieri il dolore alla costola si è fatto molto insistente e che questa notte ha dormito a malapena. Da qui la decisione di non correre, ufficializzata poi con l’unfit arrivato dopo la visita al centro medico. Ecco le parole dell’otto volte iridato a Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez decisione di saltare GP Olanda Assen 2023

“Ho sofferto molto in questo weekend. Dopo il Sachsenring ero affaticato e poi ieri dopo la Sprint Race il dolore alla costola è aumentato. Stanotte ho dormito poco, mi sono svegliato e sono andato al centro medico dicendo che non volevo e non potevo correre. Hanno visto che la costola si era mossa un pò e mi hanno dato l’unfit. Adesso abbiamo un mese e mezzo per riprendersi sia fisicamente che di mentalità. E’ il momento più difficile della mia carriera. Difficile sia mentalmente che in pista. A casa invece vivo momenti più belli, ho un gran team che mi aiuta a casa e una grande famiglia. A Silverstone proveremo a riprendere la confidenza. La Diplopia? No, non è quello il problema, adesso è un altro.”

