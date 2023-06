MotoGP | Martin, airbag esploso durante le seconde libere ad Assen [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Ducati Pramac – Piccolo “intoppo” per Jorge Martin nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda ad Assen, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP. Durante uno dei run pomeridiani, lo spagnolo è dovuto rientrare ai box per l’esplosione dell’airbag della tuta, il quale l’ha costretto a guidare per un giro in stile “body builder”. Nulla di preoccupante, fortunatamente, ma solo la “noia” di aver perso tempo prezioso in una giornata comunque positiva. Martin, ricordiamo, ha chiuso le libere odierne con il secondo tempo, garantendosi riscontri importanti in termini di passo.