MotoGP | FIM, IRTA e Dorna non rinnovano il contratto con il Team RNF

MotoGP Aprilia RNF – Il comitato di selezione MotoGP, composto da membri di FIM, IRTA e Dorna Sports, ha deciso di non selezionare il team CryptoDATA RNF MotoGP per la stagione 2024.

Ripetute infrazioni e violazioni del Contratto di Partecipazione che ledono l’immagine pubblica della MotoGP hanno obbligato a questa decisione.

Il comitato di selezione esaminerà le richieste per un nuovo team indipendente, che utilizzi moto Aprilia, per unirsi alla griglia della classe MotoGP per il 2024. Maggiori informazioni su questo argomento seguiranno a tempo debito.

Solo qualche giorno fa il Team aveva diramato un contratto dove aveva voluto fare chiarezza sul suo futuro, questo per evitare speculazioni e voci incontrollate su mancati pagamenti e presunti debiti (clicca qui per leggere tutto il comunicato, ndr).

