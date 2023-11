MotoGP | Di Giannantonio in VR46: “Rossi il più grande di tutti i tempi, opportunità incredibile”

MotoGP Ducati VR46 – Fabio Di Giannantonio è da oggi un pilota del VR46 Racing Team. Il pilota romano che ha corso per due stagioni con il Team Gresini MotoGP, ha avuto un finale di stagione in crescendo, guadagnandosi la riconferma in Top Class.

“Diggia” sarà in sella alla Ducati Desmosedici GP già domani per il primo test della nuova stagione in programma a Valencia. Il romano, classe ’98, dividerà il box con Marco Bezzecchi.

In Qatar era arrivata la sua prima vittoria in Top Class, oltre a quella anche un podio a Phillip Island, un podio nella Sprint Race del Qatar e una pole position ottenuta la scorsa stagione al Mugello.

Il vice-campione del Mondo Moto3 2018, (che ha all’attivo anche otto podi nella classe intermedia e una vittoria al GP di Spagna 2021, ndr) ha così parlato alla vigilia del debutto con il Team di Valentino Rossi.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Ingaggio VR46 Racing Team MotoGP 2024

“Un anno fa sarebbe stato impensabile sapere che sarei arrivato qui, ma in questo sport le cose accadono velocemente e quasi tutto dipende dai risultati in pista, alla fine mai dire mai. Due mesi fa il Team VR46 era a posto e non c’era un posto libero e ora sono qua. Mi rende orgoglioso essere in questo Team pur senza essere nell’Academy, uniremo le nostre forze per questa nuova avventura. Sono convinto che possa imparare tantissimo, sono carico e non vedo l’ora di lavorare. Non so se andrò a vivere in riviera, perchè ho appena comprato casa a Roma, però alla fine nella vita mai dire mai. Questa è un’opportunità incredibile, la mia testa è concentrata al massimo per fare bene con il Team VR46, abbiamo una bella stagione da fare bene.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio su Valentino Rossi Ingaggio VR46 Racing Team MotoGP 2024

“Con Valentino ci siamo sentiti per telefono e non ancora di persona. Non vedo l’ora di farlo per ringraziarlo dell’opportunità e della fiducia. E’ sempre bello fare due chiacchiere con Valentino. Ho sempre avuto ammirazione per il più grande di tutti i tempi, sono sempre entrato nel “Mondo” Valentino, VR46 e Academy in punta di piedi e con tanta umiltà, perchè alla fine sono un gruppo di lavoro solido. Li ho sempre ammirati e per questo abbiamo costruito in piccolo rapporto sempre molto buono. Adesso sarà il mio ‘capo’, sarà una cosa strana ma molto bella.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Rischio Rimanere a Piedi Team MotoGP 2024

“Sicuramente ci sono stati momenti difficili, quando sei a casa pensi di più rispetto a quando sei in pista, in questi casi bisogna sempre credere in se stessi, ma c’è bisogno anche delle persone che ti stanno accanto ed ho avuto un gruppo fantastico, amici, famiglia, fidanzata, i miei collaboratori, il mio staff a casa, abbiamo sempre cercato di pensare al presente e non al futuro. Sicuramente non è stato un periodo rose e fiori.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Rapporto Team Gresini

“Questa mattina ho fatto un post molto romantico, ho scritto poco ma ‘tutto’, con loro ci siamo odiati, amati, lasciati, ripresi per poi lasciarsi ancora, abbiamo fatto le prime cose insieme e anche le ultime fino ad’ora. E’ un concentrato di emozioni. Ieri quando facevo il trasloco dell’ufficio, qualche lacrima l’ho versata.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio su Marco Bezzecchi Ingaggio VR46 Racing Team MotoGP 2024

“Con Marco (Bezzecchi) ho un bel rapporto, nel CIV Moto3 abbiamo lottato fino all’ultima gara al Mugello e mi aveva fregato. Siamo come allora due ragazzini, siamo due caratteri veri e trasparenti. Ci divertiamo a stare insieme, accade ad esempio nella Ride Parade, secondo me ci divertiremo.”

