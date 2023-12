Casey Stoner: “In MotoGP troppa elettronica e troppa politica, non mi divertivo più”

Elettronica e Politica MotoGP – Casey Stoner è stato uno dei piloti più talentuosi che la MotoGP abbia avuto, ma è anche stato uno che moto a parte, “odiava” il resto del “carrozzone” della MotoGP.

Decisioni politiche, interviste, elettronica, sono solo alcune delle cose che hanno portato il due volte Campione del Mondo della MotoGP a ritirarsi in anticipo rispetto a tutti i suoi colleghi.

L’australiano si è ritirato dalle scene nel 2012 e al momento del ritiro piloti del calibro di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo avevano avuto parole al “miele” per il #27.

Il pesarese aveva affermato “Non è per niente una buona notizia. Perdiamo un grande pilota e un grande rivale. E’ però una decisione sua, intima, e come tale va rispettata.” Lorenzo aveva affermato: “Il ritiro di Casey non farà bene alla MotoGP.” In un’intervista rilasciata a TNT Sports, l’australiano ha spiegato che la sua motivazione.

Dichiarazioni Casey Stoner Aiuti Elettronici e Politica MotoGP

“Se non ti stai divertendo, perché stai devi rischiare tutto? Se hai intenzione di rischiare tutto, di mettere tutto in gioco, devi farlo per un motivo. Alcune persone pensano che si tratti di soldi, altri per un risultato. Per quanto mi riguarda, mi piaceva andare in moto. Le corse ne facevano parte. Ho avuto modo di correre, è stato fantastico. La cosa che mi piaceva di più era andare in moto, mi piaceva tirare fuori tutto quello che potevo da una moto. Ero molto autocritico. Quando queste moto sono diventate troppo elettroniche, con troppo controllo dell’impennata, il divertimento è scomparso. La serie è diventata politica.”

