MotoGP | Grand Prix Commission, novità su wild card e definizione di “Finish of a Lap”

MotoGP Grand Prix Commission – In occasione del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, la Grand Prix Commission composta da Carmelo Ezpeleta (Presidente Dorna), Jorge Viegas (FIM), Herve Poncharal (IRTA) e Biense Bierma (MSMA), assistiti da Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Segretario della meeting) e Corrado Cecchinelli (Direttore Technology) ha deliberato alcune importanti novità che riguardano sia la stagione 2023 che le prossime.

Decisioni con effetto immediato

Definizione della fine di un giro

In occasioni molto rare ci sono situazioni in cui un pilota si separa dalla sua moto e attraversa il traguardo traguardo separatamente. Per risolvere questo problema è stato approvato il seguente regolamento:

Nel caso in cui il pilota non sia in contatto con la moto, il tempo finale sarà determinato dalla prima parte del pilota o moto che tagliano il traguardo, a seconda di quale arriva per ultimo.

In tutti i casi, verranno prese in considerazione eventuali infrazioni incluse ma non limitate ai limiti del tracciato e al vantaggio ottenuto quando si determina la validità del giro. Ciò include i casi in cui la moto e il pilota sono separati, nel qual caso sia la moto che il pilota verranno presi in considerazione nel determinare le infrazioni.

Cambio di programma – Sessione Warm Up classe MotoGP

Su richiesta dei piloti della classe MotoGP, il warm up della domenica mattina inizierà cinque minuti prima per dare più tempo tra la sessione e il giro di parata. (Questa modifica era già stata effettuata per San Marino GP tramite decisione della Direzione Gara).

Evoluzione della Normativa e delle notifiche con nuovi mezzi di comunicazione (email, istanze, Sportività, ecc.)

Al fine di chiarire le modalità di comunicazione da parte della Direzione di Gara, dei Commissari Sportivi o degli Ufficiali di Riunione del questioni disciplinari, si è convenuto che la comunicazione alle squadre o ai corridori potrà avvenire tramite iscritto, e-mail o altri mezzi elettronici.

Decisioni con effetto dal 2024

Wild Card Entries

Moto3 and Moto2

Per consentire ai team di prendere accordi per la spedizione delle moto e del materiale di supporto, il termine di approvazione per Wild le richieste di carte sono state modificate a 90 giorni prima di un evento al di fuori dell’Europa. Per gli eventi in Europa la scadenza è invariato a 45 giorni prima dell’evento.

Classe MotoGP

Il numero massimo di wild card della classe MotoGP ad un evento è stato aumentato da due a tre. Attualmente, se le domande superano i posti disponibili, la decisione su quali iscrizioni accettare spetta alla Commission Grand Prix. In futuro la decisione verrà presa secondo un nuovo protocollo che tiene conto tenere conto del numero di wild card già assegnate ad una fabbrica nella stagione in corso. In una situazione in cui ai richiedenti è già stato assegnato un numero uguale di wild card, la decisione sarà presa basandosi sulle classifiche attuali e, all’inizio della stagione, della stagione precedente nel Campionato Costruttori con le fabbriche di livello inferiore che hanno la priorità.