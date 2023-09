MotoGP | Enea Bastianini operato con successo dopo la caduta di Barcellona

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Enea Bastianini è stato operato con successo dopo la caduta avvenuta ieri nel Gran Premio di Barcellona.

Il pilota della Ducati dopo una grande partenza era arrivato lungo alla prima curva centrando Johann Zarco, coinvolgendo anche Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, fortunatamente tutti illesi.

Il #23 della “Rossa” a due ruote aveva invece riportato la frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra ed è stato operato dai Prof. Catani e Tarallo presso il Policlinico di Modena.

Non si conoscono i tempi di recupero, ma è probabile che provi a rientrare per il Gran Premio del Giappone in programma il 01 ottobre, saltando quindi Misano e India.

“Enea Bastianini ha subito un intervento chirurgico alla caviglia sinistra e alla mano sinistra fratturate nell’incidente di ieri al Barcellona. I due interventi, eseguiti dal Prof Catani e Tarallo presso il Policlinico di Modena, si sono conclusi con successo, e a breve Enea inizierà il recupero post-operatorio.”

🏥 @bestia23 underwent surgery on his left ankle and left hand fractured in yesterday's crash at the #CatalanGP. The 2 surgeries, performed by Prof Catani and Tarallo at the Policlinico of Modena, were concluded successfully, and Enea will soonbegin the post-surgery recovery […] pic.twitter.com/56yFNFoJXg

