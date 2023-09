MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Misano 2023

MotoGP Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Misano 2023 – Dopo i colpi di scena del Gp di Barcellona, il motomondiale torna subito in pista a Misano per il Gran Premio San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del calendario 2023.

Dopo ulteriori accertamenti sembra che Bagnaia non abbia riportato conseguenze dal terribile incidente della gara di Barcellona, la sua presenza dovrebbe essere quindi confermata, ma sicuramente gli acciacchi si faranno sentire. E’ andata molto peggio Enea Bastianini che è stato costretto a sottoporsi ad un doppio intervento alla mano e alla caviglia per ridurre le fratture. Il ritorno in moto è previsto per fine settembre. Ducati a Misano potrebbe però fare molto bene con i team satellite. Il grip del circuito è più alto rispetto a Barcellona, quindi vedere Pramac, con Martin e Zarco, VR46, con Marini e Bezzecchi, e Gresini, con Di Giannantonio e Marquez, in lotta per le posizioni di vertice non è poi così irreale.

La Rossa dovrà però fare i conti con una Aprilia che al momento sempre essere nel momento migliore della stagione. A Barcellona, anche senza la caduta di Bagnaia, probabilmente Vinales e Aleix Espargarò sarebbero stati tra i protagonisti,. Vedremo la moto di Noale come si comporterà su un circuito diverso come quello di Misano. Quasi assente nel gp catalano la KTM. Forse complice il poco grip, la casa austrica punterà sicuramente in alto.

Nota a parte per le giapponesi. Ormai la crisi è palese e nonostante qualche “guizzo” ormai si pensa già al 2024. Lunedì sul circuito romagnolo è prevista una giornata di test e Honda e Yamaha sembrano giù pronte con alcune specifiche per la prossima stagione.

Meteo Gp Misano

Per il momento il meteo promette belle giornate per l’intero weekend

Info Gp Misano

La storia del circuito di Misano parte dal 1972 quando venne costruito e iniziò ad ospitare il Gran Premio di Italia. E’ tornato nel calendario del Motomondiale solo nel 2007 dopo importanti modifiche tra cui l’inversione di marcia. L’attuale configurazione misura 4.2 km e conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. Il maggior numero di vittorie è un ex equo tra Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, tutti a tre. Lo scorso anno si svolsero due gare sul tracciato di Misano, la prima vinta da Francesco Bagnaia e la seconda da Marc Marquez.

Orari Gp Misano MotoGP 2023

Venerdì 08 settembre

FP1 Moto3 09:00-09:35

FP1 Moto2 09:50-10:30

FP1 MotoGP 10:45-11:30

FP2 Moto3 13:15-13:50

FP2 Moto2 14:05-14:45

Practice MotoGP 15:00-16:00

Sabato 09 settembre

FP3 Moto3 08:40-09:10

FP3 Moto2 09:25-09:55

FP2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 10 settembre

Warm Up MotoGP 09:45-09:55

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Dove vedere il Gp di Misano MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta: le qualifiche e la Sprint al sabato e la gara della domenica.

3.7/5 - (6 votes)