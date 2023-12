MotoGP | Ducati, premio ai dipendenti: 500 euro in più in busta paga

MotoGP GP Ducati Campione del Mondo – La Ducati ha deciso di premiare i suoi dipendenti con 500 euro in più in busta paga per le vittorie delle “rosse” a due ruote.

Come riporta “il Resto del Carlino” è stato raggiunto e firmato l’accordo tra azienda e sindacati: si tratta di un premio straordinario che sarà ricevuto a gennaio 2024.

Lo scorso anno, dopo la conquista del titolo di Francesco Bagnaia, Ducati staccò un assegno da 1.000 euro per tutti i dipendenti. “L’avevamo legato a questo, ma era stato anche un modo per compensare l’inflazione, che era già partita. Quest’anno i lavoratori hanno avuto un incremento importante per effetto del contratto a luglio e ne avranno un altro per l’integrativo e riteniamo che sia equilibrato”, aveva puntualizzato nei giorni scorsi l’ad, Claudio Domenicali.

Bocciata invece la settimana corta introdotta in Lamborghini dal nuovo contratto integrativo. Ecco a tal proposito le partole dell’amministratore delegato Claudio Domenicali,

Dichiarazioni Claudio Domenicali CEO Ducati, Bocciatura settimana corta

“Non credo che andremo assolutamente nella stessa direzione (di Lamborghini, ndr). Ritengo, anzi, che sia un percorso sbagliato che genera una riduzione di competitività. Quando i marchi sono boutique che fanno oggetti di straordinario lusso come Lamborghini, forse se lo possono permettere. Ma credo che se tutto il territorio produttivo andasse in quella direzione sarebbe un problema per i lavoratori, creando una perdita di competitività e una riduzione dei posti di lavoro. Mi auguro che non si vada in quella direzione.”

