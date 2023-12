MotoGP | Marc Marquez, record di cadute nella stagione 2023

MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez in una stagione che mai lo ha visto protagonista ha comunque ottenuto un record, quello delle cadute in stagione.

Il pilota di Cervera che dopo la gara di Valencia ha lasciato la Honda per salire sulla Ducati Desmosedici del Gresini Racing, è arrivato al ben poco invidiabile record di 29 cadute in stagione.

L’otto volte iridato è stato sempre un pilota che ha cercato il limite, ma in questa stagione si è superato e addirittura al Sachsenring, dopo l’ennesima caduta aveva rinunciato alla gara.

A Sepang, nel GP della Malesia, Marquez ha eguagliato il suo record massimo di cadute in una singola stagione, 27, poi a Valencia (ma qui è esente da colpe visto che era stato centrato da Jorge Martin, ndr) è arrivato a quota 29.

Da sottolineare come le 29 cadute siano arrivate in una stagione in cui dei venti gran premi, ne ha saltati tre e non è riuscito nemmeno a finire due dei 17 in cui ha partecipato.

A cadere molto anche il suo compagno di squadra Joan Mir, che si è “fermato” a quota 24 cadute, questo nonostante lo spagnolo abbia saltato due gran premi e saltato tre gare lunghe a causa di infortuni. Ecco cosa ha detto Marquez così come riportato da Marca.com

Dichiarazioni Marc Marquez Cadute MotoGP 2023

“Sia io che Joan siamo caduti più del solito. Soprattutto quando abbiamo provato a forzare la moto. Se non la costringi, tutto va bene, ma penso che Joan abbia la mia stessa mentalità. È un campione del mondo, è forte in pista e dà sempre il massimo.”

Cadute annuali Marc Marquez

2013 – 15 cadute (Campione del Mondo)

2014 – 11 cadute (Campione del Mondo)

2015 – 13 cadute (3º)

2016 – 17 cadute (Campione del Mondo)

2017 – 27 cadute (Campione del Mondo)

2018 – 23 cadute (Campione del Mondo)

2019 – 14 cadute (Campione del Mondo)

2020 – 2 cadute (24º)

2021 – 22 cadute (7º)

2022 – 18 cadute (13º)

2023 – 29 cadute (14º)

