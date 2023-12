MotoGP | Regola pressione gomme, Dorna parlerà con Michelin

MotoGP Michelin – La regola della pressione delle gomme, introdotta da Silverstone 2023 ha fatto molto discutere non solo nel paddock della MotoGP ma anche tra gli appassionati.

A criticare questa regola tra gli altri il campione del mondo Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Fabio Quartararo e Aleix Espargaró. Quest’anno la regola precedeva che se la pressione veniva trovata a meno di 1,88 bar, il pilota avrebbe avuto un warning, mentre ulteriori violazioni avrebbero comportato penalità di di 3, 6 e 9 secondi.

Sono stati 16 i piloti ad avere un avvertimento, mentre quattro hanno ricevuto una penalità di tre secondi (Aleix Espargarò, Franco Morbidelli, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio).

Lo Chief Sporting Officer di Dorna Carlos Ezpeleta intervistato da Speedweek.com ha così parlato.

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta Regola Pressione Gomme MotoGP 2024

“Non è stato confermato o annunciato che la squalifica sarà la punizione immediata. Una regola sulla pressione dei pneumatici è stata parte integrante delle corse per molti anni ed esiste in molti sport motoristici. Credo che Michelin sia il miglior fornitore di pneumatici che ci sia e dobbiamo essere molto rispettosi nei loro confronti perché sono degli esperti. L’argomento di una regola sulla pressione minima dei pneumatici è stato suggerito sia dai produttori che da Michelin per motivi di sicurezza. Sfortunatamente, è diventata una questione molto delicata poiché molti piloti e team hanno corso a pressioni molto basse in modo non sicuro e abbiamo dovuto introdurre un limite minimo. Dovremo parlare con Michelin per vedere se è possibile abbassare questo obiettivo a un livello più basso, che ovviamente deve essere ancora sicuro e con cui i piloti si sentono un po’ più a loro agio. Piccoli cambiamenti di pressione possono fare una grande differenza per le moto. I piloti e le moto sono così bravi, la concorrenza così agguerrita, che vogliamo parlare con Michelin per abbassare questo obiettivo per la pressione delle gomme. Inoltre, credo che tutti debbano capire che le moto sono cambiate molto negli ultimi quattro o cinque anni e Michelin non ha ricevuto alcun ‘avvertimento’ in tal senso. Il carico sulla gomma anteriore è diventato molto elevato e parleremo con Michelin di come possiamo migliorarlo in futuro. Dobbiamo parlarne con Michelin, l’idea originale era di una squalifica immediata, e dovremo vedere come andranno i test pre-campionato. Michelin porterà nuovo materiale e rimane un partner incredibile di questo sport. Portano un nuovo pneumatico speciale che è meno sensibile alla scia e all’aerodinamica, quindi tutto questo avrà sicuramente un effetto positivo. Come sapete, stiamo già parlando con i produttori dei nuovi regolamenti dal 2027 e ci saranno grandi cambiamenti. Dobbiamo continuare a essere cauti anche in futuro. Ma Michelin sta già portando nuovi pneumatici nei test pre-stagionali, che ritengono saranno meno sensibili a queste cose.”