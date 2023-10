MotoGP | Gp Australia, Marini: “La gara di Phillip Island è magica”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Luca Marini, dopo la delusione del Gp d’Indonesia, dopo l’ottima Sprint Race, è carico per il Gran Premio d’Australia.

Luca, prematuramente fuori dai giochi a Mandalika, ma capace di una bellissima P2 nella Sprint e di una pole position che valgono l’attuale P8 nella generale con 144 punti.

Dichiarazioni Luca Marini preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Da pilota, ma anche da spettatore, la gara di Phillip Island è magica! Un weekend sempre meraviglioso, sia dal punto di vista puramente sportivo che non. Arrivo con questo spirito: non sarà facile, rispetto all’Indonesia cambia tutto, le gomme, il layout, le temperature, ma sono sicuro che le Ducati potranno dire la loro. Recuperiamo tutte le energie possibili e ci vediamo venerdì mattina in pista per divertici.

