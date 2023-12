MotoGP | Davide Brivio rompe con Alpine Racing, possibile ritorno nelle due ruote

Davide Brivio MotoGP – Davide Brivio non è più Director of Racing Expansion Projects di Alpine Racing e potrebbe fare ritorno in MotoGP.

La partnership si è conclusa quando il team ha annunciato che “dopo una collaborazione di tre anni, Alpine Racing si separerà di comune accordo con il Racing Expansion Project Director Davide Brivio alla fine del 2023”.

Il manager italiano ha accettato di lasciare la squadra che lo ha ingaggiato per volere dell’allora CEO di Alpine Laurent Rossi, che è stato licenziato lo scorso luglio.

Ricordiamo che Brivio ha portato Valentino Rossi in Yamaha (di Rossi è stato manager dopo esserne stato team manager e poi incaricato di portare il ‘Dottore’ alla Honda e ingaggiarlo per la Yamaha) e Joan Mir in Suzuki al titolo, quest’ultimo nel 2020, prima di accettare l’offerta di Alpine.

Voci di paddock lo volevano in Honda (si sarebbe offerto al posto di Puig, ndr), ma la casa giapponese non aveva accettato, ora potrebbe approdare nel neonato Team TrackHouse Racing, che ha preso il posto del Team RNF in Aprilia, anche se rimane aperto il discorso con Honda, soprattutto dopo l’arrivo di Luca Marini (fratello di Valentino Rossi, ndr) e Ken Kawauchi, che è stato il suo direttore sportivo in Suzuki.

After a three year collaboration, Alpine Racing will mutually part ways with Director of Racing Expansion Projects Davide Brivio at the end of 2023.#Alpine — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 12, 2023

