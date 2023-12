MotoGP | Andrea Migno, nuovo ruolo nel VR46 Racing Team

VR46 Racing Team MotoGP – Andrea Migno non sarà in pista nella prossima stagione, dopo aver saltato anche questa (ha corso solo 7 gare in sostituzione di altri piloti, ndr) ma avrà un nuovo ruolo nel VR46 Racing Team.

L’ex pilota di Saludecio sarà “Coach Assistant and Video Analysis” del Team di Valentino Rossi, come annunciato su profilo social della squadra.

Roberto Locatelli (ex coach della VR46 Riders Academy) è ora Team Manager Moto2 di Fantic Racing, mentre Migno seguirà Marco Bezzecchi e il nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio.

— Mooney VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) December 13, 2023