MotoGP | Dani Pedrosa vince la battaglia contro il fisco spagnolo

Dani Pedrosa Vs Agenzia Entrate Spagnola – Dani Pedrosa ha vinto la battaglia contro l’Agenzia delle Entrate spagnola e non dovrà pagare l’importo milionario che gli veniva richiesto.

La Audiencia Nacional lo aveva incluso nella lista dei morosi per gli anni 2015 e 2016, sostenendo un debito di 7,85 milioni di euro.

Come riporta Mundo Deportivo, nella recente sentenza del giovedì 16 novembre, la Audiencia Nacional chiedeva a Dani Pedrosa più di 1,7 milioni di euro relativi agli anni 2005 e 2006, in relazione all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPF). Dopo aver vinto la causa, il pilota catalano non dovrà versare tale importo.

Il comunicato stampa del suo avvocato, David Gil (sempre come riportato da Mundo Deportivo,ndr), afferma che l’Agenzia delle Entrate dovrà restituire all’interessato 2.418.373,20 euro più gli interessi corrispondenti (circa 600.000 euro), nonché pagare le spese del procedimento giudiziario.

Inoltre, commentano che questa sentenza “è la fine di un lungo percorso in cui l’Agenzia delle Entrate ha visto come siano stati accolti tutti e ciascuno dei suoi tentativi di stabilire la residenza di Dani Pedrosa in Spagna”.

Il pilota è soddisfatto della risoluzione dei processi, nei quali è stato fermamente dimostrato che non ha mai mentito sulla sua residenza fiscale, come invece sosteneva l’Agenzia delle Entrate. Dani Pedrosa, ritiratosi nel 2018, ha denunciato di essere stato oggetto di episodi spiacevoli a causa dell’ingiusta pubblicazione nella lista dei morosi dell’Agenzia delle Entrate nei anni 2015 e 2016.