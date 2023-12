MotoGP | TrackHouse entra in Top Class con Aprilia

MotoGP Aprilia TrackHouse – TrackHouse fa il suo ingresso in MotoGP e porterà in pista le Aprilia RS-GP che saranno guidate da Raul Fernandez e Miguel Oliveira.

Il Team prende il posto del “silurato” Team CryptoDATA RNF di Razan Razali, che il comitato di selezione MotoGP, composto da membri di FIM, IRTA e Dorna Sports, aveva deciso di non selezionare per la stagione 2024.

Il siluramento era arrivato come recitava il comunicato: “per le ripetute infrazioni e violazioni del Contratto di Partecipazione che ledono l’immagine pubblica della MotoGP hanno obbligato a questa decisione.”

Tornando a TrackHouse, la squadra è già presente nel campionato NASCAR e tra gli altri ha come co-proprietario il rapper Pitbull. E’ un marchio di intrattenimento radicato negli sport motoristici, creato per galvanizzare i fan intorno alle corse e ampliare il suo fascino creando coinvolgimento periferico dei fan attraverso musica, esperienze dal vivo, abbigliamento, filantropia e l’interesse umano delle personalità più importanti dentro e intorno al mondo. sport.

Il Team Owner è Justin Marks, per oltre 20 anni, Justin ha gareggiato come pilota professionista e vincitore sia nella NASCAR che nell’International Motor Sports Association (IMSA). Come proprietario, ha vinto tre campionati e oltre 30 vittorie in carriera nella NOS Energy Drinks World of Outlaws Series. Justin è anche il fondatore del principale impianto di corse di go-kart all’aperto d’America, il Trackhouse Motorplex.

Team Partner, Pitbull-Armando Christian Pérez, una superstar internazionale vincitrice di un Grammy, sostenitrice dell’istruzione e imprenditrice che ha venduto più di 7,5 milioni di album in studio e 100 milioni di singoli. Ha più di 22 milioni di ascoltatori mensili e 5 miliardi di stream in tutto il mondo su Spotify e Apple Music. Dedicato ad avere un impatto positivo nel mondo, Pitbull ha istituito scuole charter pubbliche gratuite SLAM.

5/5 - (10 votes)