SBK | Gp Portogallo, Bautista: “Veniamo da un weekend in cui ho imparato molto”

SBK Gp Portogallo Ducati – Alvaro Bautista dopo le due vittorie e la caduta in Gara 1, spera di fare ancora meglio a Portimao sede del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2023.

Reduce dalla doppietta di domenica scorsa con le vittorie in Superpole Race e Gara-2, Alvaro Bautista arriva in Portogallo con 47 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nella classifica del Campionato del Mondo Superbike.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Portimao

“Veniamo da un weekend in cui ho imparato molto, riuscendo a raccogliere risultati importanti dopo l’errore del sabato. Questa è una pista che mi piace molto e sulla quale il feeling con la mia Ducati Panigale V4R è sempre stato molto buono anche se su questa pista non è facile trovare un setup che si adatti ai diversi settori. Il campionato? Sappiamo quale sia la classifica, ovviamente, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: lavorare bene fin dal venerdì per fare sempre un passo in avanti e divertirci durante le gare. I conti li faremo alla fine”.