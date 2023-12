MotoGP | Campioni in Festa, Bezzecchi: “Peccato per l’infortunio nella fase cruciale del Campionato”

MotoGP Campioni in Festa Ducati – Marco Bezzecchi è stato uno dei protagonisti sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, dove la Ducati ha festeggiato i suoi successi con l’evento “Campioni in Festa”.

Il #72 del VR46 Racing Team ha ripercorso la sua stagione, chiusa al terzo posto dietro a Bagnaia e Martin. Il “Bez” al suo secondo anno in Top Class ha dimostrato una grande competitività.

Ad interrompere il sogno di lottare fino alla fine per il titolo la frattura della clavicola avvenuta durante un allenamento prima del Gran Premio dell’Indonesia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi “Campioni in Festa” Ducati MotoGP 2023

“E’ bellissimo essere qui su questo palco. Ad inizio stagione avrei sicuramente firmato per un terzo posto in Campionato, ma alla fine avrei sperato di fare meglio. Purtroppo mi sono fatto male (frattura della clavicola durante un allenamento al Ranch, ndr) nel momento peggiore della stagione e ho fatto un pò fatica. Il 2024 sarà sicuramente più difficile della stagione appena conclusa, tutti gli anni sono sempre più difficili. Vanno tutti forte, le moto vanno più forte, la nostra ‘spacca, fa paura’, tutti ci corrono dietro e dobbiamo cercare di non farci fregare. E’ stato un anno faticoso, c’è stata anche l’introduzione della gara Sprint, ma non ero stanco a fine stagione, ero solo un pò più lento, il prossimo anno cercherò di essere più veloce.”

