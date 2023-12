MotoGP | Binder: “Soddisfatto? Mi aspettavo molto di più”

MotoGP KTM – Brad Binder ha disputato una bella stagione in MotoGP, chiudendo quarto con la KTM alle spalle di tre Ducati, quelle di Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Il pilota sud-africano della casa di Mattighofen non è riuscito a vincere una gara della domenica, ma ha ottenuto due vittorie nelle gare Sprint in Argentina e in Spagna.

Oltre a queste due vittorie ha fatto quattro podi nelle Sprint e quattro nelle gare lunghe della domenica. Ecco il bilancio della sua stagione in un’intervista rilasciata a Motorsport.com

Dichiarazioni Brad Binder KTM MotoGP 2023

“Soddisfatto? Non proprio, ad essere onesti. Mi aspettavo molto di più in questa stagione. Sento di essere stato in grado di fare molto di più, ma ho commesso molti errori e ho buttato via molte opportunità. Ma va bene, è la vita, può succedere. Con questo nuovo formato tutti hanno fatto molti errori. Non vedo l’ora di ricominciare la prossima stagione. Abbiamo questi due mesi o qualsiasi altra cosa per costruire, capire e crescere da ora, cercando di trovare piccoli miglioramenti in ogni area. E penso che, se riusciremo a farlo, potremo tornare la prossima stagione con tutto ciò di cui abbiamo bisogno per lottare per vincere. Quest’anno, a volte, invece di accettare i limiti ho sempre cercato di spingere un po’ troppo e sono caduto. Ma come ho detto, penso che possiamo imparare molto da questa stagione. Devo dire che il mio team e KTM hanno fatto un passo incredibile rispetto all’anno scorso. Di sicuro dobbiamo fare un altro passo avanti solo per rimanere in gioco perché tutto continua a crescere, ma è eccitante. Una delle gioie della vita è cercare sempre di migliorare. So che posso fare un passo avanti dalla mia parte, quindi se loro possono fare lo stesso posso essere in una situazione migliore l’anno prossimo.”