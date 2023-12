MotoGP | Aleix Espargarò, motocross in famiglia

MotoGP Famiglia Espargarò – Aleix Espargarò così come tutti i suoi colleghi è in vacanza in attesa dei test di Sepang, in programma i primi di febbraio.

Il #41 dell’Aprilia alterna allenamenti a momenti in famiglia e in questo caso è riuscito a far combaciare entrambe le cose portando i suoi piccoli Max e Mia a fare del Motocross.

Ricordiamo che il pilota della casa veneta il prossimo anno sarà l’unico Espargarò in pista, visto che suo fratello Pol ha lasciato il posto al due volte iridato Pedro Acosta (Moto3 2021 e Moto2 2023) e che farà da tester alla KTM.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Allenamenti in Famiglia

“Giornata in famiglia del motocross! Prima volta per i miei mini riders, un mix di emozioni vedendoli girare…”

Motocross family day! First time for my mini riders, a mix of emotions watching them ride… 🫠✊ pic.twitter.com/4VFZ59MSzh — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) December 27, 2023

