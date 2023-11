MotoGP | Warning pressione gomme, uno ad uno tra Bagnaia e Martin

MotoGP GP Qatar Ducati – Pecco Bagnaia come anche altri piloti ha ricevuto un warning per la pressione delle gomme dopo il Gran Premio della Malesia.

Per il pilota della Ducati è il primo avvertimento, mentre il suo rivale nella corsa al Titolo Jorge Martin aveva già questa spada di Damocle.

In Malesia il pilota del Pramac Racing si è lamentato a fine gara perchè ha corso una corsa in solitario, quarto posto, con la consapevolezza di non poter spingere più di tanto per paura di un’ulteriore penalità.

In Qatar da questo punto di vista i due partiranno alla pari, mentre Martin in Campionato ha un ritardo di 14 punti da Bagnaia. Di seguito le penalità per i warning ricecevuti.

Penalità pressione gomme irregolare MotoGP 2023

– prima irregolarità: warning

– seconda irregolarità: 3 secondi di penalità

– terza irregolarità: 6 secondi di penalità

– quarta irregolarità: 12 secondi di penalità

