MotoGP | Luca Marini, Aleix Espargaró e Fabio Di Giannantonio sul mercato piloti e l’ipotesi Honda [VIDEO]

MotoGP Repsol Honda – La Honda non ha ancora deciso chi sarà il pilota che sostituirà Marc Marquez in sella alla RC213V nella stagione 2024.

Con il passaggio dell’otto volte iridato alla Ducati Gresini si sono aperti diversi scenari e i candidati sarebbero Luca Marini, Aleix Espargaró e Fabio Di Giannantonio, con quest’ultimo che sperava di avere qualche novità sin dalla Malesia, cosa non accaduta.

I tempi stringono, il martedì post Valencia ci sarà il primo confronto in pista in ottica 2024, Marc Marquez sarà in sella alla Ducati Desmosedici, sarebbe folle per la Honda non aver ancora deciso chi mettere al posto del pilota di Cervera.





