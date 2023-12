MotoGP | Bagnaia Campione del Mondo: “Motivato da Rossi e Marquez”

MotoGP Ducati – Pecco Bagnaia, due volte Campione del Mondo MotoGP (2022 e 2023), ha parlato ai canali ufficiali, facendo il punto sulla stagione appena conclusa e sulla prossima che presenterà molte novità, su tutte Marc Marquez in Ducati Gresini.

Il #1 della Ducati è diventato il primo pilota dai tempi di Mick Doohan nel 1998 a difendere con successo il suo titolo nella classe regina con il #1 sulla carena e il terzo in MotoGP a vincere due titoli consecutivi, cosa riuscita prima di lui ai soli Valentino Rossi e Marc Marquez.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Stagione MotoGP 2023

“Per trovare la motivazione in questa stagione, in due o tre occasioni, io e il mio allenatore abbiamo detto che, negli ultimi 20 anni, solo Marc Marquez e Valentino Rossi hanno vinto il titolo per due volte di fila. È stata una grande motivazione. Siamo partiti nel migliore dei modi, poi a Barcellona è stato il momento peggiore della mia carriera. Il giorno dopo ero distrutto. È difficile paragonare il 2022 e il 2023.-Penso che Fabio (Quartararo) abbia iniziato molto bene l’anno scorso. Ma quando ho iniziato a vincere, ha avuto problemi più grandi e la sua moto non gli ha dato la possibilità di lottare. Eravamo in una situazione diversa. Quest’anno, dopo Barcellona, Jorge (Martin) ha iniziato a prendere molta fiducia e a recuperare punti, weekend dopo weekend. Era difficile fermarlo. L’anno scorso ero molto più sotto pressione nel finale di Valencia, anche se avevo 23 punti di vantaggio e mancava solo una gara. Era una situazione completamente diversa. Perché quest’anno sono arrivato all’ultima gara con 14 punti di vantaggio e Jorge era veloce. Credo di aver fatto un grande passo avanti, ho gestito meglio le situazioni e il mio team mi è stato di grande aiuto. Ho imparato dagli errori e continuerò a farlo.”

