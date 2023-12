MotoGP | Non solo Marquez in Ducati, cambiano anche i capotecnici

MotoGP 2024 – Il mercato piloti è stato protagonista in ottica 2024, su tutti il passaggio di Marc Marquez in Ducati, Team Gresini, ma anche Luca Marini in Honda, Fabio Di Giannantonio da Ducati Gresini a Ducati VR46, Franco Morbidelli in Ducati Pramac, Johann Zarco in Honda LCR e Pedro Acosta promosso in KTM Team GASGAS.

Cambierà anche qualche capotecnico, anche se la maggior parte dei piloti avrà gli stessi ingegneri che aveva in questa stagione.

Marc Marquez avrà Frankie Carchedi e lascerà a Joan Mir, Santi Hernandez. Alex Rins avrà Patrick Primmer, mentre Paul Trevathan (che ha lavorato con l’esperto Pol Espargaró alla GasGas Tech3), sarà ora al fianco del suo successore, il rookie Pedro Acosta.

David Munoz sarà con Fabio di Giannantonio nel Team, VR46, mentre Franco Morbidelli avrà l’ex capotecnico di Johann Zarco, Massimo Branchini, in Ducati Pramac.

Accoppiamento piloti capotecnici MotoGP 2024

Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jiménez

Maverick Viñales: José Manuel Cazeaux

Ducati Lenovo Team

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Francesco Bagnaia: Cristian Gabarrini

GasGas Factory Racing Tech3 – KTM

Augusto Fernández: Alex Merhand

Pedro Acosta: Paul Trevathan (new)

Gresini Racing MotoGP – Ducati

Álex Márquez: Donatello Giovanotti

Marc Márquez: Frankie Carchedi (new)

Honda LCR

Johann Zarco: David García (new)

Takaaki Nakagami: Klaus Nohles

Monster Energy Yamaha MotoGP Team

Álex Rins: Patrick Primmer (new)

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team – Ducati

Fabio Di Giannantonio: David Muñoz (new)

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni

Prima Pramac Racing Ducati

Franco Morbidelli: Massimo Branchini (new)

Jorge Martín: Daniele Romagnoli

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andrés Madrid

Jack Miller: Christian Pupulin

Repsol Honda Team

Joan Mir: Santi Hernández (new)

Luca Marini: Giacomo Guidotti (new)

Trackhouse Racing – Aprilia

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández: Noé Herrera

