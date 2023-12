Daniel Ricciardo: “I piloti della MotoGP non sono umani”

MotoGP Vs Formula 1 – Daniel Ricciardo è uno dei piloti più simpatici della Formula 1, oltre ad essere anche un pilota molto veloce.

Quest’anno in occasione del Gran Premio di Zandvoort si è infortunato gravemente alla mano sinistra ed è stato operato dal Dr. Mir che tra gli altri ha anche operato Marc Marquez al braccio destro dopo il grave infortunio di Jerez 2020.

Il calvario di Marquez è durato ben 4 operazioni, ma quelle risolutive sono state effettuate dal Dr. Xavier Mir preso il “Quirón Dexeus” di Barcellona.

Ricciardo (nella foto insieme a Fabio Quartararo con cui si era scambiato il casco, ndr) ha definito i piloti della MotoGP come “Non umani”, ecco cosa ha detto al podcast “Beyond The Grid”.

Dichiarazioni Daniel Ricciardo Incidente Zandvoort e Resistenza Piloti MotoGP

“Dal centro medico, siamo andati all’ospedale di Amsterdam, abbiamo fatto delle TAC e ci hanno detto: ‘Sì, è rotto’. Il dottore mi ha detto: ‘Guardi, consiglierei un intervento chirurgico. Puoi farlo qui, ma probabilmente vorrà aspettare qualche giorno che il gonfiore diminuisca, così potrà parlare con chiunque e ovviamente decidere dove operarti. Abbiamo contattato Lance (Stroll, pilota Aston Martin, anche lui operato da Mir, ndr) e poi Jose, un nostro amico che lavora con in Alpine, quindi conosce tutti i ragazzi della MotoGP ed è anche spagnolo. Ci ha messo in contatto con Xavier Mir. Lance mi ha detto: ‘Vai da lui’. E’ stata sia una benedizione che una maledizione perché ha operato molti ragazzi della MotoGP, che non sono umani, non lo sono, è un dato di fatto. Pensavano che fossi un duro come un pilota della MotoGP, ma non lo sono.”