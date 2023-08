MotoGP | A Silverstone nuovo sistema di controllo della pressione degli pneumatici

GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023 – Il primo Gran Premio dopo la pausa estiva non porterà novità al solo format delle qualifiche (clicca qui per saperne di più), ma anche l’introduzione di un nuovo sistema di controllo della pressione di pneumatici.

Il sistema sin qui usato non era unificato e ogni squadra aveva il suo, mentre da Silverstone tutti avranno lo stesso strumento di misurazione che dovrà verificare che la pressione sia quella stabilita dalla Michelin.

Ci sarà una pressione minima che dovrà essere rispettata sia per la Sprint Race che per la gara “lunga” della domenica. La pressione minima varia dal pneumatico anteriore a quello posteriore e sarà variabile da un circuito a un altro. In caso di irregolarità verranno comminate le seguenti sanzioni:

1^ infrazione: avvertimento

2^ infrazione: 3 secondi di penalità

3^ infrazione: 6 secondi di penalità

4^ infrazione: 12 secondi di penalità

Pecco Bagnaia intervistato da Sky Sport ha definito alto il rischio di cadute con le nuove regole.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Nuovo Sistema controllo pressione pneumatici

“Non penso cambierà molto la regola sulle prove libere, ho sempre lavorato per la gara e per me sarà uguale. La pressione invece cambierà tanto le cose. Se sei sopra al limite rischierai molto di più di cadere. Non è una questione di cui sia contento e l’opinione dei piloti è la stessa. Il limite che hanno messo adesso è alto.”

