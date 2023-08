MotoGP | GP Gran Bretagna 2023: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Carissimi amici di MotoGrandPrix, siamo in attesa di ascoltare le dichiarazioni dei piloti nella conferenza stampa del Gran Premio di Gran Bretagna che si terrà oggi pomeriggio alle 18:00. Dopo una lunga pausa, finalmente si torna in pista per la seconda parte della stagione. La conferenza stampa odierna sarà divisa in due parti. Nella prima parteciperanno: Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Nella seconda parte, ci saranno: Fabio Quartararo, Marc Marquez, Pol Espargarò (che ritorna dopo il brutto incidente di Portimao, ndr) e Jake Dixon.

CONFERENZA STAMPA GP GRAN BRETAGNA: in diretta dalle 18:00

18:13 Bezzecchi: “Non mi aspettavo un inizio di stagione di questo livello, sono rimasto sorpreso. La vita per me è diversa, tante persone mi riconoscono rispetto a prima, essere al top in questa categoria è fantastico. Essere vicino a Pecco e a tutta la griglia è fantastico, spero di migliorare e completare questa stagione nel modo migliore possibile”

18:11 Martin: “In questa seconda parte della stagione ci sono tante piste che favoriscono il mio stile, Silverstone è una di queste. Mi sento fiducioso e spero di essere competitivo. C’è ancora tempo per molte cose, ci saranno ancora tante gare e cercherò di essere competitive in tutte”

18:08 Bagnaia: “Sono felice di ripartire da qui, mi piacciono le piste che hanno tanta storia. L’anno scorso non è andata benissimo ma in gara ci siamo ripresi. Quest’anno sembra che il meteo non sia bello, speriamo che non ci siano condizioni miste. Le ultime tre gare sono state ottime, a Le Mans abbiamo avuto sfortuna con l’incidente con Maverick e poi abbiamo ritrovato la costanza necessaria. Dobbiamo concentrarci di gara in gara per dimostrare che siamo competitivi”

Bezzecchi: “Mi sono divertito tanto, ho avuto tempo per fare delle feste. Sono tornato ad allenarmi, una pausa estiva standard. Il mio cane dopo due o tre giorni si era già stufato di me!”

Martin: “Ho dovuto fare un intervento chirurgico, mi sono riposato in spiaggia e poi ho iniziato ad allenarmi per tornare al 100%”

18:05 I piloti parlano delle loro vacanze.

Bagnaia: “Le vacanze sono andate alla grande, ho fatto riabilitazione alla caviglia e mi sono concentrato per la seconda parte della stagione. Sono stato in vacanza con la mia ragazza e il mio cane e poi sono stato al Festival di Goodwood”

18:04 Siamo pronti! In conferenza adesso: Bagnaia, Martin e Bezzecchi

