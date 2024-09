Moto3 | Valentin Perrone debutterà nel Mondiale 2025 con il Team Tech3

Moto3 KTM Tech3 – Valentin Perrone, debutterà nel Mondiale Moto3 con il Team Tech3 e condividerà il box con Jacob Roulstone, entrambi passeranno all’arancione KTM guidando le RC4.

Perrone, che compirà 17 anni all’inizio del Campionato del Mondo 2025, nato a Barcellona, ma di nazionalità argentina, ha scalato la classifica delle competizioni regionali e nazionali spagnole fino a salire sul podio nella European Talent Cup nel 2023.

Nel 2024 è emerso come uno dei nomi di spicco della Red Bull MotoGP Rookies Cup vincendo al Mugello e a Misano e collezionando altre quattro apparizioni sul podio fino al 3° posto nella classifica finale.

È ancora in lizza per i primi tre classificati della categoria nella European Talent Cup nell’ambito della serie FIM JuniorGP e finora ha vinto tre trofei: il suo miglior risultato è stato un 2° posto nel recente ottavo round su undici a Jerez.

Dichiarazioni Valentin Perrone Ingaggio Team KTM Tech3 Moto3 2025

“Fare il passo verso la Moto3 è un sogno che si avvera e sono davvero felice di unirmi alla mia nuova famiglia, il team Red Bull KTM Tech3, per le prossime due stagioni. Voglio ringraziare Hervé Poncharal per la sua fiducia e il mio team che mi ha aiutato a raggiungere questo obiettivo. Il 2025 sarà un anno di apprendimento, ma sono molto entusiasta di questo nuovo viaggio!”

Dichiarazioni Hervè Poncharal ingaggio Valentin Perrone Team KTM Tech3 Moto3 2025

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingaggio di Valentin Perrone, che completa la nostra line-up Moto3 2025. L’ho seguito da vicino per tutto l’anno e sono rimasto stupito dal suo livello e dalla progressione che ha fatto, lottando tutte le gare con i migliori piloti. Si unisce a Jacob (Roulstone) per formare un giovane ed energico duo australiano-argentino, e sono abbastanza sicuro che si aiuteranno molto a vicenda. È anche il momento di annunciare il nostro ritorno in arancione, poiché la nostra squadra Moto3 tornerà alla sua livrea originale, con il nome di Red Bull KTM Tech3, che si allinea perfettamente con il nostro progetto MotoGP 2025. Il rapporto molto stretto che abbiamo sia con KTM che con Red Bull, rende la nostra squadra la piattaforma perfetta per accogliere i migliori piloti della prossima generazione.”

