SBK | Gp Italia, Canepa: “Ho annunciato il mio ritiro un paio di settimane fa, ma sono orgoglioso di fare un altro weekend”

Superbike GP Italia Yamaha – Niccolò Canepa, il veterano pilota della Yamaha, si appresta a fare un inaspettato ritorno in pista per il Gran Premio d’Italia a Cremona, nonostante avesse annunciato il suo ritiro dal mondo delle competizioni solo poche settimane fa.

La sua partecipazione rappresenta un’occasione unica per lui di concludere la sua carriera su un’alta nota, correndo ancora una volta per la prestigiosa squadra Pata Prometeon Yamaha in sostituizione dell’infortunato Jonathan Rea.

Canepa, che ha avuto solo un’esperienza limitata con la pista di Cremona, si troverà di fronte una sfida impegnativa ma è motivato a dare il massimo. In qualità di collaudatore del WorldSBK, avrà anche l’opportunità di testare nuove soluzioni che potrebbero beneficiare i suoi colleghi piloti. Questo “ultimo” weekend di gara promette di essere un momento significativo e emozionante nella sua illustre carriera.

Dichiarazioni Niccolò Canepa Gp Italia Superbike 2024

“La notizia potrebbe sorprendere un po’, visto che ho annunciato il mio ritiro un paio di settimane fa! Ma, ad essere onesti, sono davvero orgoglioso di fare un altro weekend di gara, soprattutto con questa squadra, Pata Prometeon Yamaha, Crescent e la Yamaha ufficiale R1 WorldSBK con questa squadra. Sono davvero dispiaciuto per quello che è successo a Jonathan e gli auguro una pronta guarigione. D’altra parte, sono grato alla Yamaha per questa opportunità. È sempre fantastico correre per questa squadra e per la Yamaha nel WorldSBK. Cremona è una pista che non conosco molto bene, ho fatto solo qualche giro un giorno con la Yamaha R7 per lo shakedown del WorldWCR e sono consapevole che sarà un weekend impegnativo in termini di prestazioni. Per il mio lavoro di collaudatore del WorldSBK, potremmo avere qualcosa da testare e se posso dare un feedback per aiutare gli altri piloti Yamaha in pista, allora sarà “missione compiuta”. Sono davvero felice e non vedo l’ora che arrivi “l’ultimo” weekend di gara della mia carriera, quindi vediamo cosa possiamo fare!”

