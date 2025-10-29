Moto3

Moto3 | Noah Dettwiler continua a lottare: condizioni stabili e non più critiche

Il team CIP Green Power ha pubblicato un nuovo comunicato stampa

di Jessica Cortellazzi29 Ottobre, 2025
Giungono notizie confortanti dall’ospedale di Kuala Lumpur. Il team CIP Green Power oggi ha pubblicato un nuovo comunicato stampa per aggiornare sulle condizioni di salute del loro pilota, Noah Dettwiler, rimasto gravemente ferito in un incidente durante il giro di ricognizione del Gran Premio della Malesia. Il pilota svizzero, è in condizioni stabili e, non più critiche.

Comunicato CIP Green Power su Noah Dettwiler

“Secondo i dottori, le condizioni di Noah sono stabili e non più critiche. Continuerà ad essere monitorato nell’unità di terapia intensiva. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”

