MotoGP: Bulega prova la Ducati GP25 a Jerez [FOTO]

Ieri, Nicolò Bulega ha vissuto una giornata indimenticabile, salendo per la prima volta in carriera su una moto MotoGP durante i test organizzati a Jerez. L’occasione speciale è arrivata in vista della probabile sostituzione di Marc Marquez, costretto a saltare le ultime gare stagionali per l’infortunio alla spalla riportato a Mandalika. Bulega (attuale vicecampione del Mondiale Superbike dopo una stagione combattuta contro Toprak Razgatlioglu, ndr) ha preso confidenza con la Ducati GP25, effettuando ben 35 giri nel pomeriggio.

Dal punto di vista cronometrico, Bulega ha registrato un miglior tempo di 1.38.00, un risultato che supera di due decimi il riferimento di Pol Espargarò su KTM nella stessa giornata. Pur non essendo possibile un confronto diretto con le prestazioni dei piloti titolari durante il GP di Jerez a causa di condizioni di pista differenti, il crono di Bulega rappresenta un ottimo punto di partenza per un debutto in MotoGP.

Tuttavia, non è ancora sicuro che Ducati decida di far correre Bulega negli ultimi due appuntamenti della stagione a Portimao e Valencia. La scelta spetterà al team in base a diversi fattori, e i test di Jerez rappresentano un importante passo di valutazione per il giovane talento italiano.