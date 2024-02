Moto3 | Honda Snipers 2024, livrea omaggio ad Andrea Dovizioso

Moto3 Snipers Team 2024 – Il Team Snipers ha svelato la nuova livrea per la stagione 2024 giovedì 15 Febbraio presso il Museo – Officine Benelli, una mototeca storica marchigiana, la perfetta location per una celebrazione di stile, performance e personalità.

Non passerà inosservata la nuova livrea, toni accesi che fanno sì che le moto di Matteo Bertelle e David Almansa colpiranno ad ogni passaggio.

La nuova livrea del team Snipers è un omaggio al trionfo di Andrea Dovizioso avvenuto nel 2004, festeggiando Un periodo d’oro nella storia della squadra.

Sul palco, i primi interventi sono stati di Paolo Marchinelli, il direttore del museo, e Andrea Biancani, Vicepresidente del consiglio Regionale, che hanno intrattenuto gli ospiti con entusiasmo e determinazione. Il momento più toccante è stato quando è salito sul palco Giancarlo Cecchini, lo storico fondatore del Team, accompagnato dal suo figlio Mirko Cecchini, l’attuale Team Manager.

Insieme, hanno rivissuto i momenti indimenticabili del 2004, quando il pilota Andrea Dovizioso portò il team alla vittoria mondiale nella categoria 125. Il pubblico ha avuto l’onore di ascoltare i ricordi di Dovizioso, che ha condiviso emozioni e aneddoti di quel trionfo storico.

La nuova veste del Team Snipers, con il giallo come colore principale, è un tributo ai 20 anni dal trionfo del 2004 di Andrea Dovizioso, celebrando così un’epoca d’oro nella storia del team. La livrea rappresenta non solo un omaggio al passato glorioso, ma anche un’impegnativa dichiarazione di intenti per il futuro, simboleggiando la determinazione e la passione che guidano il team verso nuove vittorie e successi.

Dichiarazioni Andrea Dovizioso Livrea Honda Snipers 2024

“Mi avete fatto venire giù una lacrima” – esordisce emozionato Dovizioso, per poi proseguire – “all’inzio non conoscevo nulla di questo mondo, ora dopo tutti questi anni in MotoGP posso dire che le cose sono davvero cambiate molto. Prima era un ambiente molto più familiare, eri sempre insieme al team, come se un weekend di gara durasse 7 giorni su 7.”

Dichiarazioni Mirko Cecchini, team principal Livrea Honda Snipers 2024

“I nuovi colori mi piacciono molto, mi ricordano bei momenti e mi danno buone sensazioni, sono molto contento. Una nuova veste per ripartire con nuova grinta!” Non si tratta solo di un aggiornamento estetico: questi nuovi colori incarnano anche l’impegno che il team ha sempre mostrato nel corso degli anni.”

