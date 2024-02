MotoGP | Bagnaia su Marquez: “Marc ha una moto vincente”

MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia (Ducati) è chiamato in questa stagione a difendere per la seconda volta il titolo della MotoGP.

L’iridato 2022 e 2023 che è stato grande protagonista dei test di Sepang (ha stabilito il nuovo record del circuito, ndr) ha parlato della stagione che inizierà in Qatar il prossimo 10 marzo (il 9 marzo ci sarà la Sprint Race, ndr) e dei suoi possibili avversari nella lotta al titolo della Top Class.

La stagione sarà molto lunga, 44 gare Sprint Race comprese e servirà una preparazione adeguata. Secondo Pecco l’apice della forma ci sarà alla decima gara del Campionato MotoGP 2024.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preparazione Fisica MotoGP 2024

“La scorsa stagione è stata difficile. Sono caduto più di una volta e sarà molto importante essere costanti. Come sempre, bisogna essere competitivi, ma prestare particolare attenzione alla costanza – ha spiegato il #1 della casa di Borgo Panigale così come riportato da Motosan – Voglio cercare di essere il più avanti possibile nelle 44 gare (Sprint comprese, ndr), bisogna assolutamente elaborare una strategia e tracciare una linea. L’anno scorso eravamo ben preparati a tutto. Penso che sia stato il nostro anno migliore in termini di preparazione. Ma abbiamo anche avuto una pausa di tre settimane a maggio e cinque settimane a luglio; Quest’anno avremo solo tre settimane a luglio. Ma penso che il nostro allenatore all’Academy ci preparerà a tutto. Saremo al top della forma per la decima gara della stagione.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Avversari MotoGP 2024

“Penso che molti piloti saranno molto competitivi in questa stagione. La Ducati 2023 con cui correrà Marquez è una moto vincente, sicuramente molto migliore rispetto a quella che ha guidato nella scorsa stagione (Honda, ndr). Quindi di sicuro sarà protagonista. Martin ancora il mio rivale principale? Non lo so, sicuramente sarà molto forte. È un buon pilota e molto competitivo, ma è ancora presto per parlare di rapporti di forza. Aspettiamo e vedremo cosa accadrà.

4.6/5 - (41 votes)