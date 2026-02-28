Moto3 | Gp Thailandia Qualifiche: Almansa pole da record, Pini è nono

Moto3 GP Thailandia Qualifiche – Sul circuito di Buriram si sono disputate le prime Qualifiche della stagione. David Almansa è stato autore della Pole Position, registrando il nuovo record della pista in 1:40.088. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, alla sua terza Pole in carriera, ha dato un distacco abissale di quasi 5 decimi ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che precede la Honda di Adrian Fernandez (Leopard Racing), in terza posizione.

Quarto tempo per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), seguito dalla Honda di Vada Pratama (Honda Team Asia) e da David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Settimo Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmet) davanti a Scott Odgen (CIP Green Power).

Il migliore degli italiani è Guido Pini (Leopard Racing) con il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman a chiudere la TOP 10.

Gli altri italiani: 21esimo Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) e 24esimo Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team).

