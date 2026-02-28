Moto3

Moto3 | Gp Thailandia Qualifiche: Almansa pole da record, Pini è nono

Il pilota del Team Intact GP ha preceduto Alvaro Carpe e Adrian Fernandez

di Jessica Cortellazzi28 Febbraio, 2026
Moto3 GP Thailandia Qualifiche – Sul circuito di Buriram si sono disputate le prime Qualifiche della stagione. David Almansa è stato autore della Pole Position, registrando il nuovo record della pista in 1:40.088. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, alla sua terza Pole in carriera, ha dato un distacco abissale di quasi 5 decimi ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che precede la Honda di Adrian Fernandez (Leopard Racing), in terza posizione.

Quarto tempo per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), seguito dalla Honda di Vada Pratama (Honda Team Asia) e da David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Settimo Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmet) davanti a Scott Odgen (CIP Green Power).

Il migliore degli italiani è Guido Pini (Leopard Racing) con il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman a chiudere la TOP 10.

Gli altri italiani: 21esimo Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) e 24esimo Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team).

Moto3 Qualifica 2 Buriram - GP Thailandia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.08
2 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:40.51 +0.430
3 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:40.69 +0.605
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.69 +0.609
5 9 Veda Pratama Honda Team Asia 1:40.87 +0.789
6 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.09 +1.003
7 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:41.19 +1.110
8 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:41.29 +1.203
9 94 Guido Pini Leopard Racing 1:41.31 +1.231
10 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:41.33 +1.249
11 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:41.36 +1.275
12 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:41.42 +1.338
13 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:41.69 +1.606
14 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:41.75 +1.664
15 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:41.76 +1.673
16 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing 1:41.78 +1.700
17 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:41.79 +1.706
18 78 Joel Esteban Level Up - Mta 1:41.90 +1.815

Buriram - GP Thailandia - Risultati Qualifica 2

