Moto2 | Gp Thailandia: pole per Senna Agius, Vietti in seconda fila

Prima pole in carriera per il pilota australiano, in prima fila anche Guevara e Holgado, indietro Lunetta e Arbolino

di Alessio Brunori28 Febbraio, 2026
Moto2 GP Thailandia Qualifiche – E’ di Senna Agius la prima pole position della stagione della classe Moto2. Il pilota del Team Intact GP (alla prima partenza al “palo” in carriera, ndr) l’ha ottenuta con il crono di 1:34.576 al Chang International Circuit di Buriram, dove è in programma il Gran Premio della Thailandia. Prima pole per un australiano dal Gran Premio di Stiria 2021, quando a conquistarla fu Remy Gardner.

In prima fila con in pilota australiano troviamo Izan Guevara su Boscoscuro del Pramac Racing e Daniel Holgado su Kalex del Team Aspar. I due sono staccati rispettivamente di soli 0.028s e 0.049s.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI), che ha preceduto il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti (SYNC Group SpeedRS Team) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) ha chiuso settimo e condividerà la terza fila con Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia).

Decimo tempo per David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team), seguito da Angel Piqueras (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI) e Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team).

Vietti a parte non brillano i colori italiani, con il rookie Luca Lunetta (SYNC Group SpeedRS Team) che partirà dalla ventesima casella, settima fila, con Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) 21esimo. I due hanno perso la Q2 per soli 0.047s e 0.048s e non hanno quindi disputato la fase finale delle qualifiche.

Assente Adrian Huertas che salterà tutto il weekend a causa di una doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro avvenuta nelle prove del venerdì.

moto2 Qualifica 2 Buriram - GP Thailandia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:34.576
2 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:34.604 +0.028
3 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:34.625 +0.049
4 4 Ivan Ortola Qjmotor - Pont Grup - Msi 1:34.693 +0.117
5 13 Celestino Vietti Sync Group Speedrs Team 1:34.746 +0.170
6 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:34.788 +0.212
7 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:34.796 +0.220
8 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:34.830 +0.254
9 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:34.835 +0.259
10 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:34.860 +0.284
11 36 Angel Piqueras Qjmotor - Pont Grup - Msi 1:35.007 +0.431
12 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:35.040 +0.464
13 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing 1:35.181 +0.605
14 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team 1:35.191 +0.615
15 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team 1:35.200 +0.624
16 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 1:35.544 +0.968
17 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team 1:35.888 +1.312

Buriram - GP Thailandia - Risultati Qualifica 2

