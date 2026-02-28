Moto2 | Gp Thailandia: pole per Senna Agius, Vietti in seconda fila

Moto2 GP Thailandia Qualifiche – E’ di Senna Agius la prima pole position della stagione della classe Moto2. Il pilota del Team Intact GP (alla prima partenza al “palo” in carriera, ndr) l’ha ottenuta con il crono di 1:34.576 al Chang International Circuit di Buriram, dove è in programma il Gran Premio della Thailandia. Prima pole per un australiano dal Gran Premio di Stiria 2021, quando a conquistarla fu Remy Gardner.

In prima fila con in pilota australiano troviamo Izan Guevara su Boscoscuro del Pramac Racing e Daniel Holgado su Kalex del Team Aspar. I due sono staccati rispettivamente di soli 0.028s e 0.049s.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI), che ha preceduto il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti (SYNC Group SpeedRS Team) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) ha chiuso settimo e condividerà la terza fila con Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia).

Decimo tempo per David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team), seguito da Angel Piqueras (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI) e Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team).

Vietti a parte non brillano i colori italiani, con il rookie Luca Lunetta (SYNC Group SpeedRS Team) che partirà dalla ventesima casella, settima fila, con Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) 21esimo. I due hanno perso la Q2 per soli 0.047s e 0.048s e non hanno quindi disputato la fase finale delle qualifiche.

Assente Adrian Huertas che salterà tutto il weekend a causa di una doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro avvenuta nelle prove del venerdì.

