Moto3 | Gp Thailandia Prove 1: Masia precede Moreira

Moto3 GP Thailandia Prove 1 – E’ di Jaume Masia il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio della Thailandia classe Moto3, 17esima tappa del Motomondiale 2023 in programma al Chang International Circuit di Buriram.

Il pilota del team Leopard Racing, è stato autore del best lap in 1:42.318, precedendo Diogo Moreira (MT Helmets) e Ryusei Yamanaka (GASGAS).

Quarta posizione per David Alonso (GASGAS), seguito da Ayumu Sasaki (Husqvarna Intact GP) e da Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo).

Settima posizione per Syariffudin Azman (MT Helmets) davanti al migliore degli italiani, Riccardo Rossi (Sic58 Squadra Corse).

A chiudere la TOP 10 troviamo David Munoz (BOE Motorsports) e Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3).

Gli altri italiani: 13° Matteo Bertelle, 18° la wild card Nicola Fabio Carraro, 20° Stefano Nepa e 25° Filippo Farioli.

5/5 - (4 votes)