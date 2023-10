SBK | Honda rinnova la fiducia a Lecuona e Vierge, ma si aprono nuovi scenari

Honda HRC SBK 2024 – Honda Racing Corporation ha annunciato il prolungamento del contratto con Iker Lecuona e Xavi Vierge per i prossimi due anni. Xavi e Iker sono stati i portabandiera della Honda nel Campionato Superbike nel 2022 e nel 2023.

Dichiarazioni Iker Lecuona rinnovo Honda

“È bello avere delle certezze per quanto riguarda il contratto in modo da concentrarci sul lavoro che ci attende. Voglio lottare per le posizioni che contano e togliermi delle belle soddisfazioni; ciò è sempre stato l’obiettivo di HRC nel campo delle competizioni ma dobbiamo lavorare intensamente per raggiungere quel livello. Appena concluso l’ultimo Round della stagione 2023 ci concentreremo sui test per iniziare a prepararci per la nuova stagione, puntando a fare un consistente passo avanti in termini di performance e risultati”.

Dichiarazioni Xavi Vierge rinnovo Honda

“Sono felice di aver rinnovato per altri due anni il mio contratto con il Team HRC. Far parte del team ufficiale HRC è il sogno di ogni pilota e le mie sensazioni sono soltanto cresciute da quando sono entrato a far parte di questo team. Proseguire questo percorso è una grande motivazione, dato che credo nel progetto, in me stesso, e nel mio team. Insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo che è provare a lottare il prima possibile per il Campionato. Per farcela, continueremo a lavorare il più duramente possibile”.

Il rinnovo dei due spagnoli però apre nuovi scenari, ma ne chiude altrettanti. In Superbike, l’unica alternativa per Michael Rinaldi , sembra essere la Ducati del Team Motocorsa. Il pilota italiano, infatti, dopo essere stato appiedato dal team ufficiale Ducati era in attesa di una possibile mossa. Mossa arrivata, ma in direzione opposta.

Il rinnovo di Lecuona però ha effetti anche in MotoGP. Sembrava che lo spagnolo potesse rimpiazzare Marc Marquez nel team ufficiale, ma a questo puto al team capitanato ad Puig rimangono poche possibilità: o l’ingaggio di Miguel Oliveira che ha però un contratto in essere con Aprilia o Fabio Di Giannantonio.