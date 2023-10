Moto2 | Gp Thailandia Prove 1: Acosta davanti a tutti

Moto2 Gp Thailandia Prove 1 – Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa classe Moto2, in programma a Buriram. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo (che qui in Thailandia ha il primo matchpoint per la vittoria Mondiale, ndr), ha registrato il suo miglior tempo in 1:36.266. Seconda posizione per Fermin Aldeguer (Beta Tools SpeedUp), davanti a Dennis Foggia (Italtrans Racing Team).

Quarto tempo per Ai Ogura (Honda Team Asia), seguito da Tony Arbolino (Marc VDS) e Aron Canet (Pons Wegow Los40).

Settimo il pilota di casa, Somkiat Chantra (Honda Team Asia), davanti a Jake Dixon (GASGAS). A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo Manuel Gonzalez (Yamaha VR46 Team) e Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo).

Gli altri italiani: 12° Celestino Vietti, 27° Alberto Surra e 29° Mattia Casadei

