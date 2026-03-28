Moto3 | Gp Stati Uniti Qualifiche: pole position di Carpe

Moto3 GP Stati Uniti Qualifiche – Alvaro Carpe ha conquistato la Pole Position del Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il miglior tempo in 2:12.107, precedendo Casey O’Gorman (Sic58 Squadra Corse) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).

Quarto tempo per Vada Pratama (Honda Team Asia) davanti al nostro Guido Pini (Leopard Racing) che si conferma il migliore degli italiani. Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) scatterà dalla sesta casella della griglia di partenza davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Scott Odgen (CIP Green Power).

Gli altri italiani: 18esimo Matteo Bertelle e 16esimo Nicola Carraro.

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