Moto3 | Gp Stati Uniti Qualifiche: pole position di Carpe
O' Gorman e Perrone completano la prima fila. Il migliore degli italiani è Pini, quinto
Moto3 GP Stati Uniti Qualifiche – Alvaro Carpe ha conquistato la Pole Position del Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il miglior tempo in 2:12.107, precedendo Casey O’Gorman (Sic58 Squadra Corse) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).
Quarto tempo per Vada Pratama (Honda Team Asia) davanti al nostro Guido Pini (Leopard Racing) che si conferma il migliore degli italiani. Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) scatterà dalla sesta casella della griglia di partenza davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Scott Odgen (CIP Green Power).
Gli altri italiani: 18esimo Matteo Bertelle e 16esimo Nicola Carraro.
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Moto3 Qualifica 2 Austin - GP Americhe - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|2:12.107
|2
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|2:12.519
|+0.412
|3
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|2:12.526
|+0.419
|4
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|2:12.813
|+0.706
|5
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|2:12.837
|+0.730
|6
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|2:12.869
|+0.762
|7
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|2:12.917
|+0.810
|8
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|2:12.996
|+0.889
|9
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|2:13.005
|+0.898
|10
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|2:13.244
|+1.137
|11
|66
|Joel Kelso
|Gryd - Mlav Racing
|2:13.324
|+1.217
|12
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|2:13.534
|+1.427
|13
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|2:13.554
|+1.447
|14
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|2:13.561
|+1.454
|15
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|2:13.651
|+1.544
|16
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|2:13.663
|+1.556
|17
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|2:13.688
|+1.581
|18
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|2:14.646
|+2.539
Austin - GP Americhe - Risultati Qualifica 2
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