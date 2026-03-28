Moto3

Moto3 | Gp Stati Uniti Qualifiche: pole position di Carpe

O' Gorman e Perrone completano la prima fila. Il migliore degli italiani è Pini, quinto

di Jessica Cortellazzi28 Marzo, 2026
Moto3 | Gp Stati Uniti Qualifiche: pole position di CarpeMoto3 | Gp Stati Uniti Qualifiche: pole position di Carpe

Moto3 GP Stati Uniti Qualifiche – Alvaro Carpe ha conquistato la Pole Position del Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il miglior tempo in 2:12.107, precedendo Casey O’Gorman (Sic58 Squadra Corse) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).

Quarto tempo per Vada Pratama (Honda Team Asia) davanti al nostro Guido Pini (Leopard Racing) che si conferma il migliore degli italiani. Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) scatterà dalla sesta casella della griglia di partenza davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Scott Odgen (CIP Green Power).

Gli altri italiani: 18esimo Matteo Bertelle e 16esimo Nicola Carraro.

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Qualifica 2 Austin - GP Americhe - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 2:12.107
2 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 2:12.519 +0.412
3 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 2:12.526 +0.419
4 9 Veda Pratama Honda Team Asia 2:12.813 +0.706
5 94 Guido Pini Leopard Racing 2:12.837 +0.730
6 78 Joel Esteban Level Up - Mta 2:12.869 +0.762
7 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 2:12.917 +0.810
8 28 Maximo Quiles Cfmoto Valresa Aspar Team 2:12.996 +0.889
9 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 2:13.005 +0.898
10 19 Scott Ogden Cip Green Power 2:13.244 +1.137
11 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing 2:13.324 +1.217
12 32 Zen Mitani Honda Team Asia 2:13.534 +1.427
13 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 2:13.554 +1.447
14 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 2:13.561 +1.454
15 11 Adrian Cruces Cip Green Power 2:13.651 +1.544
16 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 2:13.663 +1.556
17 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 2:13.688 +1.581
18 97 Marco Morelli Cfmoto Valresa Aspar Team 2:14.646 +2.539

Austin - GP Americhe - Risultati Qualifica 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-goiania-gp-brasile-2026-00037.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00024.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00027.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00003.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00001.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00008.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00021.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00005.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00022.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00014.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00017.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00033.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news