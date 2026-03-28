MotoGP | GP Austin 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Diretta Sprint Race GP Stati Uniti MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il COTA, Circuit of The Americas per la diretta della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti.

A partire dalle 21:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

Davanti a tutti, scatterà la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alla KTM di Pedro Acosta. Pecco Bagnaia apre la seconda fila, davanti alla Honda di Joan Mir e alla Ducati di Marc Marquez. Settimo Jorge Martin che apre la terza fila, seguito da Alex Marquez e Luca Marini. Decima casella per Fermin Aldeguer.

DIRETTA SPRINT RACE GP STATI UNITI DALLE 21:00

Foto: Michelin

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