News Ticker

MotoGP | GP Austin 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal COTA, Circuit of The Americas

di Jessica Cortellazzi28 Marzo, 2026
MotoGP | GP Austin 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto) MotoGP | GP Austin 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Diretta Sprint Race GP Stati Uniti MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il COTA, Circuit of The Americas per la diretta della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti.

A partire dalle 21:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

Davanti a tutti, scatterà la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alla KTM di Pedro Acosta. Pecco Bagnaia apre la seconda fila, davanti alla Honda di Joan Mir e alla Ducati di Marc Marquez. Settimo Jorge Martin che apre la terza fila, seguito da Alex Marquez e Luca Marini. Decima casella per Fermin Aldeguer.

DIRETTA SPRINT RACE GP STATI UNITI DALLE 21:00

Foto: Michelin

1/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News Ticker

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-goiania-gp-brasile-2026-00037.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00024.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00027.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00003.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00001.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00008.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00021.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00005.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00022.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00014.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00017.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00033.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news