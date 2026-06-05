MotoGP | Gp Ungheria Prove Libere 1: Marquez al comando

MotoGP Prove Libere 1 GP Ungheria Balaton Park – E’ di Marc Marquez il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria classe MotoGP, ottava tapap del Motomondiale 2026.

Il nove volte iridato ha portato in vetta la sua Ducati con il crono di 1:38.626, crono ottenuto al 12esimo dei 20 passaggi effettuati.

Il #93 della casa di Borgo Panigale che ha utilizzato lo stesso treno di gomme per tutta la sessione, ha preceduto Raul Fernandez su Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, staccato di 0.169s. Il #25 della casa veneta ha utilizzato lo stesso pneumatico al posteriore, mentre ne ha messo uno nuovo a fine sessione all’anteriore.

La stessa soluzione di Fernandez è stata scelta dal connazionale della KTM Pedro Acosta, terzo a 0.298s dalla vetta. Il #37 della casa austriaca ha chiuso davanti ad un altro spagnolo, Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) che al pari di Fernandez e Acosta ha utilizzato la stessa gomma al posteriore e una nuova all’anteriore.

“Spezza” il dominio spagnolo il nostro Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team è quinto a 0.532s. Il #49 del Team di Valentino Rossi ha fatto la stessa scelta di Marquez, vale a dire utilizzare lo stesso treni di gomme per tutta la sessione.

La stessa cosa ha fatto Pecco Bagnaia, che ha chiuso sesto a 0.083s da “Diggia”. Scelta diversa per Ai Ogura, settimo e che ha messo entrambe le gomme nuove a fine turno. La stessa scelta del giapponese è stata fatta dal nostro Luca Marini che in sella alla Honda HRC Castrol chiude ottavo a 0.726s dalla vetta.

In Top Ten anche il vincitore del Mugello Marco Bezzecchi su Aprilia e Toprak Razgatlioglu su Yamaha Pramac. Entrambi hanno girato con gli stessi pneumatici per tutta la sessione.

Dietro al tre volte iridato della Superbike troviamo la Yamaha Factory di Fabio Quartararo, l’Aprilia Factory di Jorge Martin, la Pro Honda LCR del rookie Diogo Moreira, la KTM del Team Tech3 di Maverick Vinales e la Honda Factory di Joan Mir.

Solamente 16esimo Franco Morbidelli con la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. L’italo-brasiliano precede le KTM di Brad Binder (Team Factory) ed Enea Bastianini (Team Tech3) e le Yamaha di Jack Miller (Pramac Racing) e Alex Rins (Team Factory).

Iker Lecuona, che sostituisce l’infortunato Alex Marquez in sella alla Ducati Gresini Racing, ha chiuso 21esimo a 2.036s dalla vetta, mentre Cal Crutchlow, che così come al Mugello sostituisce l’infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del Team LCR, chiude la classifica dei tempi, a 3.578s da Marc Marquez.

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