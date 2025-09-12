Moto2 | Gp Misano: Vietti più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove – A Celestino Vietti va il turno di Pre-Qualifiche, valido per l’accesso diretto in Q2. Il pilota del team Beta Tools SpeedRS Team, ha registrato il suo miglior tempo in 1:34.650, precedendo Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team).

Quarto tempo per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2). Zonta VD Goorbergh con la Kalex del team Idrofoglia segue settimo, a precedere Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). Decimo Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) a chiudere la TOP 10.

Ad accedere direttamente al Q2, anche: Alonso Lopez, Filip Salac, David Alonso e Adrian Huertas.

Turno difficile per Aron Canet quindicesimo e Tony Arbolino che ha avuto un problema alla moto. Entrambi dovranno passare per il Q1.

5/5 - (2 votes)