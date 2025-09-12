Moto2 | Gp Misano: Vietti più veloce delle pre-qualifiche
Arbolino e Canet costretti a passare dal Q1
Moto2 Gp San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove – A Celestino Vietti va il turno di Pre-Qualifiche, valido per l’accesso diretto in Q2. Il pilota del team Beta Tools SpeedRS Team, ha registrato il suo miglior tempo in 1:34.650, precedendo Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team).
Quarto tempo per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2). Zonta VD Goorbergh con la Kalex del team Idrofoglia segue settimo, a precedere Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). Decimo Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) a chiudere la TOP 10.
Ad accedere direttamente al Q2, anche: Alonso Lopez, Filip Salac, David Alonso e Adrian Huertas.
Turno difficile per Aron Canet quindicesimo e Tony Arbolino che ha avuto un problema alla moto. Entrambi dovranno passare per il Q1.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:34.65
|2
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:34.74
|+0.097
|3
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:34.85
|+0.205
|4
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:34.92
|+0.276
|5
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:34.96
|+0.319
|6
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:35.04
|+0.390
|7
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:35.04
|+0.393
|8
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:35.06
|+0.411
|9
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:35.06
|+0.419
|10
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:35.16
|+0.517
|11
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:35.17
|+0.523
|12
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:35.17
|+0.529
|13
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:35.20
|+0.556
|14
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:35.23
|+0.588
|15
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:35.28
|+0.631
|16
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:35.39
|+0.746
|17
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:35.40
|+0.758
|18
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:35.42
|+0.770
|19
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:35.57
|+0.922
|20
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:35.58
|+0.934
|21
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:35.60
|+0.955
|22
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:35.67
|+1.026
|23
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:35.74
|+1.098
|24
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:35.79
|+1.146
|25
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:36.00
|+1.355
|26
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:36.02
|+1.371
|27
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:36.20
|+1.553
|28
|93
|Alberto Ferrandez
|Beta Tools - Boscoscuro
|1:36.32
|+1.677
|29
|67
|Alberto Surra
|Andifer Art
|1:36.76
|+2.111
|30
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:37.00
|+2.353
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login