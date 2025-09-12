Moto2

Moto2 | Gp Misano: Vietti più veloce delle pre-qualifiche

Arbolino e Canet costretti a passare dal Q1

di Jessica Cortellazzi12 Settembre, 2025
Moto2 | Gp Misano: Vietti più veloce delle pre-qualificheMoto2 | Gp Misano: Vietti più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp San Marino e Riviera di Rimini Misano Prove – A Celestino Vietti va il turno di Pre-Qualifiche, valido per l’accesso diretto in Q2. Il pilota del team Beta Tools SpeedRS Team, ha registrato il suo miglior tempo in 1:34.650, precedendo Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team).

Quarto tempo per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2). Zonta VD Goorbergh con la Kalex del team Idrofoglia segue settimo, a precedere Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP). Decimo Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) a chiudere la TOP 10.

Ad accedere direttamente al Q2, anche: Alonso Lopez, Filip Salac, David Alonso e Adrian Huertas.

Turno difficile per Aron Canet quindicesimo e Tony Arbolino che ha avuto un problema alla moto. Entrambi dovranno passare per il Q1.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Prove Libere 2 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:34.65
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:34.74 +0.097
3 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:34.85 +0.205
4 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:34.92 +0.276
5 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:34.96 +0.319
6 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:35.04 +0.390
7 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:35.04 +0.393
8 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:35.06 +0.411
9 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:35.06 +0.419
10 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:35.16 +0.517
11 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:35.17 +0.523
12 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:35.17 +0.529
13 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:35.20 +0.556
14 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:35.23 +0.588
15 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:35.28 +0.631
16 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:35.39 +0.746
17 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:35.40 +0.758
18 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:35.42 +0.770
19 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:35.57 +0.922
20 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:35.58 +0.934
21 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:35.60 +0.955
22 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:35.67 +1.026
23 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:35.74 +1.098
24 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:35.79 +1.146
25 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:36.00 +1.355
26 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:36.02 +1.371
27 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:36.20 +1.553
28 93 Alberto Ferrandez Beta Tools - Boscoscuro 1:36.32 +1.677
29 67 Alberto Surra Andifer Art 1:36.76 +2.111
30 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:37.00 +2.353

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00034.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00038.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00033.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00027.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00028.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00012.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00013.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00004.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00002.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00014.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00018.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00003.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news